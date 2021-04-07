عاجل.. وزير المالية: توجيهات رئاسية بميكنة كل عقود الدولة ومعاملاتها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس السيسى وجه بإعداد منظومة متكاملة لإعادة هندسة الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الفاقد فى إيرادات الخزانة العامة من خلال الحد من عمليات التزوير.





وأضاف معيط خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بحضور الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة، أن المجمع سيسهم فى طباعة وتأمين نموذج الإفراج الجمركى، كما يتيح المجمع التعاون مع مصلحة الضرائب، مشيرا أن الوزارة كانت تستورد ما يقرب من 5.5 إلى 6 مليارات كل سنة من الطوابع الضريبية الذى يتم وضعه على المنتجات المستوردة لضمان عدم تهريبها، لافتا إلى أن المجمع سيورد لوزارة المالية 6 مليارات طابع ضريبى. وأكد وزير المالية أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يسهم فى مشروع الروشتة الطبية فى إطار التأمين الصحى الشامل. ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم إلى مقر مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، لافتتاحه. ويعد المشروع إحدى أدوات الدولة لدعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ما يُشعر المواطن بتغيير شكل الخدمات بشكل عام وميسر. ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ. ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ«الورق المؤمن»، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.

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