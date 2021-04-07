عاجل.. السيسى: 99.9% نسبة معدل الأمان فى وثائق مجمع الإصدارات المؤمنة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس السيسى، خلال خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن المجمع سيحدث نقلة كبيرة خصوصًا مع تطبيق فكرة الحكومة الذكية.

وأضاف: "مكافحة الفساد ليست بإرادة الدولة فقط، بل يجب على الجميع المشاركة فيه، كنا نقول إننا نضيع جهد كبير ومبنحققش الهدف المطلوب فى ملف مكافحة الفساد، لكن الهدف من المجمع هو تعظيم موارد الدولة بمنع فكرة التهرب من الإلتزامات".

وتابع: "القضية ليست فقط فى وزارة المالية هى الحماية من التهرب، فالمجمع سيضيف لبنة فى الثقة فى الدولة، بأن يكون معدل الأمان فى الوثائق بنسبة 99.9%، أى يصعب أو يستحيل أن تكون الوثائق مزورة فيما بعد".

ويعد المشروع إحدى أدوات الدولة لدعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ما يُشعر المواطن بتغيير شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.

ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.