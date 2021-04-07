جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك للاحتفال بعيد البشارة الذى بشر فيه الملاك العذراء مريم بميلاد السيد المسيح. وشارك نيافته فى صلوات القداس الإلهى الآباء كهنة الكنيسة وكان يوما مفرحا لكل الشعب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا مرقس يرأس صلاة عيد البشارة المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.