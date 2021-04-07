عاجل.. السيسى: تكلفة إنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة تقترب من مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته إن الهدف من المجمع منع الفساد وحوكمة الأنظمة، مؤكدًا أن التعديات على أراضى الدولة كانت كبيرة بسبب صعوبة تأمين الوثائق، لكن الآن نعمل على توثيق وثائق أراضى الدولة، ولن يتم التعدى على تلك الأراضى".

وتابع: "نجابه حاليًا عمليات الاختراق من خلال منع دخول المنتجات والمواد خطرة على الدولة من خلال الجمارك، فالأوراق سهل التلاعب بها، لكن الوثائق المؤمنة ستصعب ذلك".

وأشار إلى أن تكلفة إقامة المجمع قد يقترب ثمنه من مليار دولار، هذا رقم كبير ولكن هذا التكامل لا يتواجد سوى فى عدد قليل جدًا من الدول، موضحًا "نبنى دولة جديدة كل يوم نقدر نفتتح مشروع جديد لكن أنتم صعبانين عليا".

وأمضى قائلا: "كل فترة نفتتح مشروع أو اثنين لإبلاغ المواطن أننا نسير على النهج الذى أعلناه".

ويعد مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إحدى أدوات الدولة لدعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ما يُشعر المواطن بتغيير شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.

ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.