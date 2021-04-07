محافظ الدقهلية يكشف عن 233 طلب خدمات من برلمانى واحد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، بحضور محافظ الدقهلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة.

وأكد أن كل طلبات النواب كلها طلبات لصالح المواطنين مؤكدًا على أن السلطة التنفيذية للمحافظة لا تقصر فى أى من الملفات المسموحة إليها وخاصة ملف التصالح مشيرًا إلى أن المحافظة استقبلت ١٦٠ ألف طلب إحاطة.

وبدأت اللجنة برئاسة النائب أحمد السجينى بمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب، بشأن

عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التى تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية، وتنتظر معاينة بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة للوحدات المحلية، وذلك بمحافظة ‏الدقهلية.

كما تناقش الطلب الثانى بعدم استكمال وتشطيب مجمع المصالح الحكومية الذى بدأ تنفيذه عام 2010، وذلك بمدينة الجمالية ‏محافظة الدقهلية.

‏والطلب الثالث خاص بعدم إنهاء الحيز العمرانى لتوابع مركز الجمالية – محافظة الدقهلية الذى تم إعداده عام 2017 ،حيث إن الامتدادات للكتل السكنية القديمة غير موجود ة بخرائط الحيز العمرانى الحالية، بالرغم من البناء فى ظل ‏التصوير الجوى لعام 1985.

‏وكذلك تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخصيص قطعة أرض محطة رفع صرف صحى بالبر الشرقى بميت غمر – محافظة الدقهلية.

وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب، بشأن عدم العدالة فى توزيع الاعتمادات والميزانيات التى تم تخصيصها لكل من ديوان عام محافظة الدقهلية ومراكزها، مع توضيح نسب ومعايير توزيعها وقيام محافظة الدقهلية ببيع أرض أمالك دولة بعزبة المأمورية – قرية الاسكندرية الجديدة – مركز الجمالية، بأسعار باهظة عن مثيالتها.