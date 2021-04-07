سفير الصين بالقاهرة: 240 بليون دولار حجم تجارة بلادنا والدول العربية

جدة - نرمين السيد - أعرب لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، عن انبهاره الشديد بالموكب الملكى لنقل المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، مضيفا أن الصين تعاونت مع مصر فى مجال الآثار من خلال مشاركة بعض الخبراء الصينيين فى عمليات مواقع بالأقصر.





وأكد خلال المؤتمر الصحفى الرابع هذا العام، والذى تم عقده اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من سفارة الصين بالقاهرة، احترام توجيهات الحكومة المصرية بمنع التجمعات فى الاماكن المغلقة. وأضاف: "حجم التجارة بين الصين والدول العربية 240 بليون دولار أمريكى"، مشيرًا لنجاح زيارة مستشار الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى للشرق الاوسط التى استمرت أسبوعًا فى المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران والإمارات والبحرين وعمان"

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