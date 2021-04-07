الجهات التابعة للعدل تنشئ مجموعات واتس آب للإبلاغ عن المشكلات الداخلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزراة العدل الإجراءات الوقائية والاستباقية للحفاظ على صحة العاملين بها والمترددين عليها دون تمييز ودون فقدهم لوظائفهم وسط إجراءات وقائية شديدة وتقديم الإرشادات الصحية.





وأطلقت الوزارة الدليل الإرشادى بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل.

وتمثلت فى تقديم الدعم لقطاعات الوزارة المختلفة، تعزيز الدعم المالى لمصالح الشهر العقارى والتوثيق، والخبراء والطب الشرعى لاستكمال شراء الأدوات والمستلزمات اللازمة لاستمرار عملية التطهير لمكاتبها ومقراتها على مستوى الجمهورية.

كما تم تكريم من بذل جهداً استثنائياً من الموظفين فى مداومة إجراءات الوقاية من الفيروس.

كما قامت كل محكمة ابتدائية وكذا الجهات التابعة لوزارة العدل بإنشاء مجموعة عمل على برنامج التواصل الاجتماعى (whatsApp) للمتابعة الدورية للقرارات الصادرة عن اللجنة المشار إليها والإخطار فى حينه عن أية مشكلات.

كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات، وصدر قرار العدل رقم (953) لسنة 2020 بإسناد إدارة الأزمات إلى قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.

وتشكلت لجنة الأزمات بوزارة العدل برئاسة للمستشار مساعد وزير العدل لشئون قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة وعضوية المستشارين مساعدى وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، الديوان العام، شئون المحاكم، المحاكم المتخصصة، الشهر العقارى، الخبراء والطب الشرعى، وتعد اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات الأزمة، ولمواجهة فيروس كورونا

وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة الأمر الإدارى رقم (2) لسنة 2020 بتشكيل إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وتتدرج مستوى الأعمال المنفذة وفقا درجة الطوارئ الصحية بسبب الفيروس وفقاً لما يلى:تعليق كلى للعمل مع وضع قواعد لتسير العمل بصفة دورية، وتعليق جزئى للعمل بتخفيض قوة العمل وفقاً للتعليمات الدورية، واستخدام أنماط العمل الأكثر مرونة، والخدمات التكنولوجية، كما تم الاستمرار فى العمل بذات القوة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، و ﺗﺤﺪﻳﺪ أولويات العمل، مع استمرار جميع الأعمال الإدارية التى تتعلق بتقرير الحق فى الطعون على الأحكام فى المواعيد المقررة قانوناً، واستخراج الشهادات والأوراق الرسمية، والاستمرار فى تقديم بعض الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى، وكذلك الأعمال الإدارية التى تتعلق بتقرير الحق فى الطعون على الأحكام، واستخراج الشهادات والأوراق الرسمية.