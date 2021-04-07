عاجل.. السيسى: حماية بيانات الطلاب ضرورة.. ولا يجب إتاحتها لكل شخص

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جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة: "مع التطور الذى نعمله يجب أن يكون هناك تشريع يحمى ويؤمن ذلك لتجريم اختراق المنظومة".
وأضاف: "بيانات الطلبة عورة لا يجب أن تكون متاحة لكل شخص، كل جهة تطلع على البيانات الخاصة بها فقط، فيجب أن يكون لدينا مخاطر القدرة التكنولوجية".
ويعد المشروع إحدى أدوات الدولة لدعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ما يُشعر المواطن بتغيير شكل الخدمات بشكل عام وميسر.
ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.
ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.
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