عاجل.. السيسى: لا يجب التوقف عند ما وصلنا إليه

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة، "لن أنسى توجه الشكر للعاملين بالمجمع.. من فضلكم لا تنسوا أن التطور العلمى لا يتوقف، فلا يجب التوقف عند ما توصلنا إليه، وأتمنى أن تكون عيننا على التطور والتحديث الدائم".

وتابع: "يجب الاهتمام بالصحة العامة للعاملين فى المجمع، لدى البعض زيادة فى الوزن، ومن الضرورى أن يكون هناك نشاط رياضى ومراجعة طبية لكل العاملين، هذه عقول نيرة ويجب أن نحافظ عليهم، أخاف عليهم وعلى كل مصرى".

ويعد المشروع إحدى أدوات الدولة لدعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ما يُشعر المواطن بتغيير شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.

ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.