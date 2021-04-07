العدل تفعل خدمات الشهر العقارى والتوثيق أونلاين

جدة - نرمين السيد - طوّرت وزارة العدل العديد من الخدمات التى تقدمها باستخدام التقنيات الحديثة، التى من شأنها التخفيف من آثار الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد، بما يحد من التكدس والازدحام.





وأعلنت الوزارة الإجراءات اللازمة التى اتخذتها خلال الفترة الماضية لاستخدام التحول الرقمى والميكنة لمواجهة كورونا. وقامت الوزارة بميكنة عملية التقاضى فى محاكم الجنح (إنفاذ القانون) فى بعض المحاكم، وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد. كما فعلت الوزارة خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد فى بعض المحاكم، خدمة الأرشيف الإلكترونى فى بعض المحاكم، وتطبيق نظام إدارة المحاكم الإلكترونى فى بعض المحاكم. كما أطلقت الوزارة سيارة توثيق متنقلة وإضافة خدمات الشهر العقارى والتوثيق إلى مقرات مكاتب البريد، وتفعيل خدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر شبكة الإنترنت، و تطبيقات الهاتف الذكى ( أرغب فى عمل توكيل). وأطلقت الوزارة الدليل الإرشادى للسلامة والصحة المهنية، وبشأن إجراءات الوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل.

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