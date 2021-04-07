السفارة المصرية في طوكيو تشارك في استقبال أول شحنة برتقال مصري للسوق...

ذكر السفير أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، أنه استكمالاً للجهود التي قامت بها السفارة المصرية في طوكيو لرفع الحظر عن دخول الحاصلات الزراعية المصرية من الموالح للسوق الياباني، ونجاح البعثة في استصدار موافقة السلطات اليابانية في نوفمبر الماضي بالسماح بنفاذ الموالح المصرية إلى اليابان؛ فقد شهد يوم 6 ابريل الجاري إجراءات الفحص والإفراج عن أول شحنة مصرية من البرتقال إلى اليابان بمحطة حاويات طوكيو الدولية.

هذا، وقد شاركت السفارة المصرية في استقبال أول حاوية بالميناء بحضور رئيس المكتب التجاري بالبعثة وممثلين عن كل من شركة الشحن والشركة المستوردة إلى جانب مندوبي وزارة الزراعة اليابانية، حيث قام ممثلو الجهات المعنية بالتأكد من مطابقة الشحنة لكافة المواصفات في هذا الصدد، ليعلنوا عقب ذلك الموافقة على الإفراج عن الشحنة لصالح الشركة المستوردة. وقد أثنت الشركة اليابانية المستوردة على جودة البرتقال المصري، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يلقى قبولاً كبيراً بالسوق الياباني.

أشار السفير المصري إلى أن تلك الخطوة جاءت تتويجاً للجهود التي بذلتها السفارة على مدى أكثر من ثلاثة أعوام للسماح بدخول المنتجات ‏الزراعية المصرية لليابان. وفي هذا السياق تستمر بعثة مصر بطوكيو في تواصلها مع كافة الجهات اليابانية المعنية في إطار المساعي الهادفة لفتح أبواب اليابان أمام المنتجات الزراعية المصرية بكافة أنواعها.