شكرى يؤكد حرص مصر على دعم لبنان واستقراره

أكد وزير الخارجية سامح شكرى حرص مصر على دعم لبنان واستقراره وبذل كافة الجهود المُمكنة الرامية إلى الخروج من الأزمة الحالية فى لبنان.

وأشار شكرى إلى أنه حضر إلى لبنان بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى الحريص على مؤازرة لبنان والتضامن معه وإنهاء أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية بما يحقق مصالح الشعب اللبناني الشقيق والمصالح المشتركة بين البلدين ودول المنطقة.

ووصل وزير الخارجية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم، فى زيارة يلتقى خلالها بكبار المسئولين والقادة اللبنانيين.

وكان في استقبال وزير الخارجية بمطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، وسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

وتتضمن زيارة شكرى سلسلة من الاجتماعات يستهلها بعقد مباحثات مع الرئيس اللبنانى ميشال عون، ثم رئيس مجلس النواب نبيه برى، ولقاء آخر مع البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، ثم رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط.

كما تشمل لقاءات وزير الخارجية رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، إلى جانب اتصال هاتفي يجريه مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعدما تعذر اللقاء بينهما فى ضوء إصابة الأخير بفيروس كورونا مؤخرا.

ويختتم شكري زيارته بلقاء يعقده مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، يعقبه عقد مؤتمر صحفي قبيل مغادرته بيروت.