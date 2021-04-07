/626073/حر-وبرد-وأتربة-طقس-متقلب-حتى-بداية-رمضان

اضطراب في حالة الجو خلال الأيام المقبلة.. هكذا حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، المواطنين، من سوء حالة الطقس، مشيرة في بيان إلى ضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من الأتربة العالقة في الجو، فضلا عن برودة الجو ليلا.

وأعلنت الأرصاد حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 7 أبريل إلى الاثنين 12 أبريل 2021، أي قبل شهر رمضان المبارك بيوم واحد، حيث ترتفع الحرارة الأربعاء على كل الأنحاء بسب اندفاع كتلة هوائية جنوبية من شبه الجزيرة العربية منذ بداية الاسبوع ، حيث من المتوقع أن تسجل درجه الحراره الأربعاء على القاهرة 35 درجة وهو ما يمثل ذروة ارتفاع الحرارة لهذا الاسبوع , علما بأنها سجلت السبت 27 درجة والجمعة كانت قد سجلت 23 درجة ثم تعاود الحرارة الانخفاض مرة أخرى يوم الخميس.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الأربعاء 7 أبريل 2021:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية .

- حالة الطقس الخميس 8 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- اعتبارا من الجمعة 9 أبريل يحدث انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 6 درجات مئوية:

- حالة الطقس الجمعة 9 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر المتوسط والبحر الاحمر وسرعة الرياح 60/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 3 الى 4 متر

- حالة الطقس السبت 10 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد.

- حالة الطقس الأحد 11 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس الاثنين 12 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء 7 أبريل 2021 إلى الاثنين 12 أبريل 2021