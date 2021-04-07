/626087/السيسي-لإثيوبيا-عن-مياه-النيل-اللي-عمله-ربنا-مش-هيغيره-بشر

«اللي عمله ربنا مش هيغيره بشر».. بهذه التصريحات شديدة اللهجة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه النيل، رغم تعنت إثيوبيا واستمرارها في بناء سد النهضة ما قد يضر بحصة مصر في مياه النيل.

وقال الرئيس السيسي، اليوم، خلال افتتاحه مجمع الإصدارات الذكية: إن بدأ بالشعور بالقلق على المياه في مصر منذ عام 2011، متابعًا: (مبقتش ارتاح تحديدًا منذ 25 يناير.. عرفت هيكون عندنا مشكلة كبيرة أوي).

وأضاف الرئيس موجهًا حديث للشعب المصري: (أقول لكم هذا الكلام لأنكم شريك أصيل في مواجهة هذا التحدي)، في إشارة إلى التعنت الإثيوبي واستمرارها في الملء الثاني لسد النهضة، مما قد يؤثر على حصة مصر في مياه النيل، خصوصًا أن السد يتم ملئه من النيل الأزرق مباشرة، وهو الذي يستمد منه نهر النيل مياهه.

وتابع السيسي: (اللي حصل في 2011 كان هو المدخل للي بيحصل دلوقت.. عشان كدا لازم ناخد بالنا من كل نقطة مياه).

واستطرد: مازلنا نحترم رغبات الشعوب، في إشارة إلى الشعب الإثيوبي، مضيفا: رغم كل شيء مازالوا بالنسبة لنا أشقاء.. أما بالنسبة للمصريين فأنتم مررتم بظروف قهرية أصعب في ستينيات القرن الماضي، يقصد حرب 1967.

وتابع: ننسق مع أشقاءنا في السودان، ونتحرك لنؤكد للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي.. وأقول للأشقاء في إثيوبيا (بلاش نصل لمرحلة أن تمس أي نقطة من مياه النيل في مصر.. فكل الخيارات مفتوحة.. ومن ثم فإن التعاون هو الأفضل، وليس سياسة فرض الأمر الواقع).

وأنهى الرئيس حديثه قائلا: (لمست خلال السنوات الماضية أن الإثيوبيين يتصورون أنه ليس من حق مصر الحصول على مياه النيل.. عليهم أن يعلموا جيدًا أن هذه المياه تنزل بأمر الله، وهو الذي يرسلها من قديم الأزل إلى مصر.. وبالتالي فمسار هذه المياه واحد وهو الذي حدده الله عز وجل.. مستدركا: (واللي عمله ربنا مش هيغيره بشر).