/626076/أشرف-حاتم-إدارة-ملف-الصحة-فى-زمن-الجائحة-مهمة-مستحيلة-فيديو

تحدث رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، خلال ندوة له فى موقع دوت الخليج الإخبارى، عن عدد من الملفات والقضايا المهمة، والمتعلقة بملف الصحة، الذى يشغل اهتمام الكثير من المواطنين، خاصة خلال أزمة كورونا.

رئيس صحة النواب بضع تقييمه بشأن أداء الوزيرة

وبسؤاله عن تقييمه لأداء وزيرة الصحة، وفقًا لمراقبته عمل الوزارة، من خلال موقعه رئيسًا للجنة الصحة بالبرلمان، أكد أنها حاولت جاهدة، من أجل تجاوز تلك المحنة.

أشرف حاتم: ملف الصحة صعب ومهمة مستحيلة فى زمن الجائحة

وقال رئيس اللجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم:” بعد سماع بيان الدكتورة هالة زايد، في الجلسة العامة بمجلس النواب، كان لدي تعقيب عليه وهو أن ملف الصحة في الظروف العادية يكون ملف صعب، وفي زمن الجائحة يكون مهمة مستحيلة، فالدولة المصرية تسعى جاهدة من أجل تجاوز هذه المحنة من خلال إطلاق مبادرات صحية عديدة تهتم بكافة المواطنين”.

وتابع عضو مجلس النواب، أشرف حاتم:” خلال فترة الجائحة سقطت منظومات صحية عديدة بكثير من دول العالم، في الوقت الذي كنا متماسكين فيه، ولكن ما زال لدينا أيضا كثير من الملفات تحتاج النظر إليها والتركيز بدقة، وما زلنا أيضا في حاجة إلى تنسيق كامل مع المحافظات، ومحافظينها ووكلاء الوزارة بداخلها، فضلا عن النظر لمشاكل الدواء وتدريب الفرق الصحية وملفات عديدة أخرى.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان:” جائحة كورونا ظهرت فجأة في ديسمبر 2019 في الصين، والموضوع لم ينل اهتمام أحد حينذاك، ثم بعد ذلك ظهرت في عدة دول مثل إيطاليا وأمريكا، ثم فوجيء العالم بها، وتسببت هذه الأزمة في إهتزاز منظومات صحية في دول عالمية كبيرة، من ضمنها النظام الصحي البريطاني، ولكن في مصر كان هناك صمود يرجع بسبب " ستر ربنا علينا" كما ان بداية دخول هذا الفيروس مصر كان في شهر مارس وأبريل، ومع إرتفاع درجة الحرارة كان هناك إنخفاض لتأثير الفيروس، وتم عمل إستعدادت وبروتكولات للتعامل مع هذا الفيروس ، وتم تجاوز وتخطي المرحلة الاولى، وبعد ذلك كان هناك عدم إلتزام من الكثير ظنا منهم أن الفيروس قد أنتهى، لذلك جاءت الموجة الثانية بشكل أقوى، وانتشرت بشكل أكبر، لذلك يلزم التجهيز بشكل كامل والإستعداد للموجة الثالثة المقبلة.