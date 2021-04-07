/626078/تعرف-علي-موقف-علي-معلول-من-المشاركة-في-مباراة-القمة

كشف مسئولو النادي الأهلي، عن صعوبة لحاق علي معلول لاعب الفريق للمباراة المقبلة والتي من المقرر إقامتها يوم الجمهة الجاري ضمن منافسات بطولة إفريقيا. وخضع اللاعب علي معلول لأشعة واثبتت صعوبة لحاقه لمباراة الزمالك في الدوري، اللاعب يحتاج من 14 لـ21 يوماً للعودة للمشاركة في المباريات حتى لا تتجدد الإصابة من جديد. فيما يواجه موسيماني المدرب الفني للفريق أزمة بسبب غياب اللاعب في مبارتين متتاليتين، بينما مازال غياب محمود وحيد لاعب الفريق مستمر.

وإصيب علي معلول منذ بطولة كاس العالم للأندية أمام فريق بايرن ميونخ ، بينما يستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويعقد موسيماني المدرب الفني إجتماع بالنادي وذلك قبل مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني المقرر لها ‏‏9 أبريل الجاري، يعقد في الثانية ظهر الخميس المقبل بمقر النادي بالجزيرة وذلك بحضور ‏الجهاز الإداري بالنادي.‏

موعد عودة حمدي فتحي لصفوف الأهلي ويشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة باللقاء وزي الفريقين ، وموعد وصولهما إلى ملعب ‏المباراة وكافة الأمور التنظيمية الأخرى، وذلك بحضور الجهاز الإداري للفريقين ‏وطاقم التحكيم والمسئولين عن الجانب التنظيمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".‏

وتذاع المباره علي القنوات الناقلة للمباراة هي قناة beIN Sports HD 4

ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

مجموعة الأهلي

سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

والجدير بالذكر أن فاز الأهلي علي فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، واحرز الهدف الأول بدر بانون من ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر بينما أحرز الهدف الثاني ياسر إبراهيم في الدقيقة ال90.

موعد مباراة الأهلي

ومن ناحيه اخري يستعد المارد الأحمر لمباراته امام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يو18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً في الجولة الؤجلة من بطولة الدوري الممتاز، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من اأصل 27 مباراة خاضها الفريق، بينما الفارس الأبيض المركز الأول برصيد 33نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، وذلك عندما كان الأهلي يخوض مباراته في كأس العالم للأندية.