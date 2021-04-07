/626079/رامي-جمال-يتلقى-الجرعة-الأولى-من-لقاح-كورونا

أعلن المطرب رامي جمال تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخاض التجربة قبله العديد من نجوم الفن أبرزهم الفنان الإمارتي حسين الجسمي، المطربة نوال الكويتية والنجم أحمد فهمي وأيضًا المطربة الخليجية أحلام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تلقي الفنان رامي جمال، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، بعدما وجه الشكر لوزارة الصحة المصرية.

رامي جمال يشيد بتجربته مع لقاح فيروس كورونا

غرد جمال عبر حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معربًا فيها عن فخره بقيادة مصر التي تولي صحة الإنسان اهتمامًا بالغًا وموجهًا رسالة شكر للدولة المصرية والجيش الأبيض، قائلًا: "بصفتي واحد من أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية اخدت امبارح الجرعة الأولى من لقاح كورونا”.

وتابع: “والله من غير ما اعمل أي استثناء.. فعلًا شكرًا وزارة الصحة المصرية، شكرًا كل أطباء وتمريض مصر عمومًا ومركز القطامية خصوصًا.. ربنا يحفظكم وينفع بكم".

أعمال رامي جمال القادمة

وعلى الصعيد الآخر، يستعد رامي جمال لخوض تجربة جديدة لأول مرة في مسيرته الفنية بغناءه لتتر المسلسل الرمضاني القادم " بين السماء والأرض" للنجم هاني سلامة.

وأوضح رامي، أن الأغنية، من كلمات نور الدين، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح أحدث أغانيه، التي تحمل اسم "بتتجاوز" ولأول مرة يغني فيها جمال باللهجة الخليجية، وهي من ألحانه، توزيع أحمد إبراهيم وكلمات سعود بن محمد العبدالله.

تفاصيل مرض رامي جمال

الجدير بالذكر، أن رامي جمال أعلن منذ ما يقرب من 3 سنوات إصابته بالمرض المناعي "البهاق"، وتلقى حينها حملة دعم كبيرة من النجوم، الأمر الذي كان من شأنه أن يلبثه روح الطمئنينة والفرحة في قلوب حاملي نفس المرض.