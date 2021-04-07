"نتفرج بعدها نحكم".. حملة لدعم مسلسل الملك

منعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض مسلسل "الملك" قبل أيام قليلة من بدء مسلسلات رمضان 2021، وذلك على الرغم من الإنتاجية الضخمة الذي كلفها المسلسل، وذلك بسبب تعدد الأخطاء في السيناريو بعدما تعرض أبطال المسلسل لموجة عالية من الإنتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي ضوء ذلك القرار أطلق المخرج عمرو سلامة حملة بعنوان "نتفرج بعدها نحكم".

دوت الخليج يرصد تفاصيل هاشتاج نتفرج بعدها نحكم الذي جاب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث حرص العديد من نجوم الفن مساندة أبطال المسلسل وعلى رأسهم الفنان عمرو يوسف.

حملة نتفرج بعدها نحكم

شارك العديد من الفنانيين في الحملة لدعم صديقهم عمرو يوسف، و كانت على رأس قائمة المشاركين، الفنانة كندة علوش زوجة الفنان عمرو يوسف، حيث نشرت "كندة" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تفاصيل بخصوص الحملة كاتبة: "إحنا بنعمل فن عشان نحكي حواديت عشان نسعد الناس ونسليهم ونخليهم يفكروا.. ما تحكمش على الجواب من عنوانه، من حقك تقرأ الجواب كله وساعتها تحكم".

نجوم الفن يدعمون عمرو يوسف

شارك مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني في حملة نتفرج بعدها نحكم عبر حسباتهم الشخصية على منصات السوشيال ميديا ليردوا على الجمهور الذي انتقد المسلسل وهاجم أبطاله منذ طرح برومو مسلسل الملك، حيث كان من بينهم الفنان أحمد السقا، ياسمين عبدالعزيز، أحمد حلمي، أمير كرارة، أيتن عامر، تامر حبيب، حلا شيحة، أحمد فهمي، كريم فهمي، دينا الشربيني، أحمد زاهر، و غيرهم من الوسط الفني، "واختتم الفنانين البوست الخاص بهم قائلين " من حقنا نحلم ، ومن حقنا نغلط ، ومن حقنا نتخيل ، واحنا بندعم زمايلنا الشرفاء".

الجدير بالذكر، أن مسلسل الملك قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم عمرو يوسف، ماجد المصري وصبا مبارك وريم مصطفى ومحمد علاء وباسل الزارو وشريف سلامة.