محلية النواب تواجه محافظ الدقهلية بطلبات إحاطة الأعضاء «صور»

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عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا ،اليوم، بحضور محافظ الدقهلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة.

لجنة الإدارة المحلية تناقش طلبات إحاطة مقدمة من النواب

وبدأت اللجنة مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة، من السيد النائب محمد نجيب، بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل، التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية، وتنتظر معاينة بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة للوحدات المحلية، وذلك بمحافظة ‏الدقهلية.

‏والطلب الآخر بعدم استكمال وتشطيب مجمع المصالح الحكومية، الذي بدأ تنفيذها عام 2010، وذلك بمدينة الجمالية ب‏محافظة الدقهلية.

‏والطلب الثالث خاص بعدم إنهاء الحيز العمراني لتوابع مركز الجمالية – محافظة الدقهلية الذي تم إعداده عام 2017 ،حيث إن الامتدادات للكتل السكنية القديمة غير موجود ة بخرائط الحيز العمراني الحالية، بالرغم من البناء في ظل ‏التصوير الجوي لعام 1985. ‏

وكذلك مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخصيص قطعة أرض محطة رفع صرف صحي بالبر الشرقي بميت غمر – محافظة الدقهلية. ‏ وكذلك مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب، بشأن عدم العدالة في توزيع االعتمادات والميزانيات التي تم تخصيصها لكل من ديوان عام محافظة الدقهلية ومراكزها، مع توضيح نسب ومعايير توزيعها وقيام محافظة الدقهلية ببيع أرض أمالك دولة بعزبة المأمورية – قرية الاسكندرية الجديدة – مركز الجمالية، بأسعار باهظة عن مثيالتها.