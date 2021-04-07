/626085/محافظ-الدقهلية-من-البرلمان-تلقيت-3150 طلب-من-51-نائب-بالمحافظة صور

عقدت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، بحضور محافظ الدقهلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة.

وقال محافظ الدقهلية، إن المحافظة بها ٥١ عضو من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلي أن المحافظة استقبلت طلبات النواب علي مدار ٣ شهور ٣٨٥٠ طلب منهم نائب واحد تقدم ب ٢٣٣ طلب خدمي.

المحافظة استقبلت 160 الف طلب احاطة

وأشار محافظ القاهرة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أن كل طلبات النواب كلها طلبات لصالح المواطنين، مؤكدا علي أن السلطة التنفيذية للمحافظة لا تقصر في أى من الملفات المسموحة إليها وخاصة ملف التصالح، مشيرا إلي أن المحافظة استقبلت ١٦٠ الف طلب إحاطة.

مناقشة طلبات الاحاطة

وبدأت اللجنة برئاسة النائب أحمد السجيني، بمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السيد النائب محمد نجيب، بشأن: عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية، وتنتظر معاينة بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة للوحدات المحلية، وذلك بمحافظة ‏الدقهلية. ‏والطلب الاخر بعدم استكمال وتشطيب مجمع المصالح الحكومية الذي بدأ تنفيذه عام 2010 ،وذلك بمدينة الجمالية ‏محافظة الدقهلية.

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‏والطلب الثالث خاص بعدم إنهاء الحيز العمراني لتوابع مركز الجمالية – محافظة الدقهلية الذي تم إعداده عام 2017 ،حيث إن الامتدادات للكتل السكنية القديمة غير موجود ة بخرائط الحيز العمراني الحالية، بالرغم من البناء في ظل ‏التصوير الجوي لعام 1985.

‏ ‏وكذلك مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخصيص قطعة أرض محطة رفع صرف صحي بالبر الشرقي بميت غمر – محافظة الدقهلية.

‏ وكذلك مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب، بشأن عدم العدالة في توزيع االعتمادات والميزانيات التي تم تخصيصها لكل من ديوان عام محافظة الدقهلية ومراكزها، مع توضيح نسب ومعايير توزيعها وقيام محافظة الدقهلية ببيع أرض أمالك دولة بعزبة المأمورية – قرية الاسكندرية الجديدة – مركز الجمالية، بأسعار باهظة عن مثيالتها.