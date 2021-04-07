/626088/الترجي-يرد-على-مخاوف-الزمالك-من-تفويت-مولودية-الجزائر

أكد حسام الدين أبو بكر، مسئول الترجي التونسي أن فريقه لن يجازف بسمعته في القارة الإفريقية خلال مباراة مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشددا على عزم النادي التونسي تحقيق الفوز خلال المواجهة المقبلة.

وكشف أبوبكر خلال تصريحات تلفزيونية : " لن نبني موقف للترجي على كلام يتم إرساله عبر منصات التواصل الاجتماعي، لذلك لن نساوم على سمعة الترجي أمام مولودية الجزائر من أجل أحاديث مواقع التواصل الإجتماعي".

موقف الترجي التونسي من مباراة مولودية الجزائر

وأضاف مسئول النادي التونسي : "لدينا مباراة في الدوري نسعى لحسمها اليوم قبل مباراة مولودية الجزائر، لأننا نريد حسم بطولة الدوري مبكرا حتى يتفرغ الفريق لدوري أبطال إفريقيا ".

وتابع : " الفريق عائد من الخسارة أمام تونجيت السنغالي، لكننا نعمل حاليا على مباراة الدوري، بالتأكيد لدينا لاعبين مهددة بالغياب عن المباريات القادمة في دوري الأبطال،و سنعرف موقف المدرب من هذه العناصر بعد مواجهة اليوم سواء بمنحها راحة أو الدفع به يوم السبت امام مولودية الجزائر".

الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

ووضح مسئول الترجي التصريحات السابقة لمدرب الترجي عن عزمة إخراج الزمالك : " المدرب تحدث عن إقصاء الزمالك خارج دوري الأبطال بالمواجهة المباشرة عليه وليس بالسماح لفرق أخرى تحقيق الفوز على أبناء باب سويقة، ولذلك أعتقد ان تصريحاته تم فهمها بشكل خاطئ".

واختتم : " الترجي لا يلعب على سمعته أيان كان، و الفريق عازم على الفوز بمباراة يوم السبت أمام الترجي ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات".

تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

دخل الزمالك مباراة مولودية الجزائر بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود جنش .

خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح .

خط الوسط الدفاعي : طارق حامد - فرجاني ساسي .

خط الوسط الهجومي : يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي .

المهاجم : مروان حمدي .