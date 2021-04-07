/626089/حسانين-توفيق--مجمع-الوثائق-المؤمنة-قيمة-مضافة-لدعم-استراتيجية-التحول-الرقمي

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الإتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، أن المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، يعد صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع واصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة.

المجمع يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا علي أنه يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية، مع كونه الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

مقاييس موحدة للوثائق على مستوي الدولة

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن الصرح التكنولوجي من شأنه العمل علي توفير قواعد بيانات دقيقة ومؤمنة بالكامل بداية من تجميع البيانات حتى إصدار الوثائق، ووضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة وخفض الاعتماد على العنصر البشرى لمنع أى محاولات للتزوير أو التزييف والقضاء على أى فساد ادارى، وزيادة فى الحصيلة الضريبية للدولة بفضل نظام التحكم والتتبع لكافة المنتجات الخاضعة للضريبة.

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وأختتم حديثه بالتأكيد علي أنه من المنتظر أيضا أن يحقق أهداف الدولة فى التحول الرقمى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوجية بمجالات الاصدار الذكى وتوفير دورة انتاج متكاملة لكافة الوثائق والاصدارات الموثقة والذكية بداية من المواد الخام حتى المنتج النهائى والأنظمة الرسمية الخاصة به.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يفتتح اليوم المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس، منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة اصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.