/626090/صمدنا-بستر-ربنا-أشرف-حاتم يقيم-أداء-الدولة-المصرية-في-مواجهة-كورونا

قال النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، انه بعد سماع بعد سماع بيان الدكتورة هالة زايد في الجلسة العامة بمجلس النواب، كان لدي تعقيب عليه وهو أن ملف الصحة في الظروف العادية يكون ملف صعب، وفي زمن الجائحة يكون مهمة مستحيلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة من أجل تجاوز هذه المحنة من خلال إطلاق مبادرات صحية عديدة تهتم بكافة المواطنين.

وأضاف النائب أشرف حاتم في حواره لموقع دوت الخليج الإخباري، أنه خلال فترة الجائحة سقطت منظومات صحية عديدة بكثير من دول العالم، في الوقت الذي كنا متماسكين فيه، مؤكدا انه ما زال لدينا أيضا كثير من الملفات تحتاج النظر إليها والتركيز بدقة، وما زلنا أيضا في حاجة إلى تنسيق كامل مع المحافظات، ومحافظينها ووكلاء الوزارة بداخلها، فضلا عن النظر لمشاكل الدواء وتدريب الفرق الصحية وملفات عديدة أخرى.

وعن تعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا، قال النائب أشرف حاتم أن الفيروس ظهر فجأة ديسمبر 2019 في الصين، والموضوع لم ينل إهتمام أحد حينذاك، مضيفا،” ثم بعد ذلك ظهرت في عدة دول مثل إيطاليا وأمريكا، وفوجيء العالم بها، وتسببت هذه الأزمة في إهتزاز منظومات صحية في دول عالمية كبيرة، من ضمنها النظام الصحي البريطاني”

الصمود أمام الجائحة

وتابع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان،” في مصر كان هناك صمود ضد الجائحة، ويرجع ذلك بسبب " ستر ربنا علينا" كما ان بداية دخول هذا الفيروس مصر كان في شهر مارس وأبريل، ومع إرتفاع درجة الحرارة كان هناك إنخفاض لتأثير الفيروس، وتم عمل إستعدادت وبروتكولات للتعامل مع هذا الفيروس ، وتم تجاوز وتخطي المرحلة الاولى، وبعد ذلك كان هناك عدم إلتزام من الكثير ظنا منهم أن الفيروس قد أنتهى، لذلك جاءت الموجة الثانية بشكل أقوى، وانتشرت بشكل أكبر، لذلك يلزم التجهيز بشكل كامل والإستعداد للموجة الثالثة المقبلة.