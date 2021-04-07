/626092/أحمد-مهنى-مجمع-الإصدارات-المؤمنة-والذكية-يدعم-استراتيجية-الدولة-للتحول-الرقمي

أشاد النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية"، مشيرا إلى أنها خطوة جديدة نحو التطوير والتحول الرقمي التي بدأت فيه الدولة خلال الفترة السابقة.

أحمد مهنى: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أحمد مهني، خلال البيان الصادر له، ان مجمع الإصدارات المؤمنع والذكية تضمن حوكمة اصدار وثائق الدولة باحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

أحمد مهنى: المجمع صرح تكنولوجى عملاق واشار وكيل لجنة القوى العاملة مجلس للنواب، أحمد مهنى، إلى انه يعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع واصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، مؤكدا انه الاكبر والاحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.