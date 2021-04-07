/626093/عمرو-القطامي-مجمع-الوثائق-المؤمنة-يوفر-وقت-ومال-وجهد-المواطنين

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، يساهم فى التحول الرقمى، الذى اتجه له العالم أجمع خلال السنوات الأخيرة، وذلك لما يمثله من أهمية فى توفير جهد ووقت ومال على المواطنين والهيئات الحكومية والخاصة.

رؤية 2030

وأوضح القطامى، أن المجتمع يعمل على تحقيق إستراتيجية الدولة المصرية وفقا لرؤية 2030، وفقا للخطة الموضوعة بشأن التحول الرقمى، وذلك من خلال التحول الرقمي في كافة المجالات وتسعى بكل السبل للقضاء على تقديم الخدمة يدويا لما لا من آثار أو ملاحظات قد تعيق تحقيق التنمية المستدامة، وفى سبيل ذلك يتم العمل على رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في الدولة. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة تفشي فيروس كورونا، كان لها دور كبير فى استعجال تطبيق التحول الرقمي فى مختلف الدول على مستوى العالم، فمنذ بدء الجائحة وتم العمل وفقا لمعايير مختلفة على مستوى العالم، سواء فى تقديم الخدمة أو الحصول عليها من قبل المواطنين، وهذا بدوره يتطلب وجود بنية تحتية مهيأة لتطبيق هذه الخطوة، وهذا ما تقوم بتنفيذه القيادة السياسية على أرض الواقع.

السيسي يفتتح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يفتتح اليوم المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس، منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة اصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.