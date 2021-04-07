مابين السياسة والتشويق..أهم مسلسلات Dmc في رمضان 2021

/626094/مابين-السياسة-والتشويقأهم-مسلسلات-Dmc-في-رمضان-2021

انفردت فضائية قنوات Dmc بأغلب المسلسلات الرمضانية، في سباق بينها وبين باقي القنوات الفضائية، إلا أن الأعمال التي حرصت على تقديمها كانت من أفضل القائمة التي من المقرر عرضها في رمضان 2021، حيث جمعت بين الأعمال المختلفة السياسية والإثارة والتشويق والتاريخية، فضلًا عن المسلسلات التي تناقش بعض المشكلات الاجتماعية في حزمة واحدة.

دوت الخليج يستعرض في هذا التقرير أهم المسلسلات التي سيتم عرضها على فضائية Dmc، التي رسخت جهدها لإتاحة العديد من الأعمال المختلفة لترضي جميع الأذواق.

هجمة مرتدة

ينضم هجمة مرتدة للصراعات الرمضانية السياسية فيتناول قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، ويجسد أحمد عز في المسلسل، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز وهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

المسلسل من تأليف باهر دويدار ويشارك في بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبري وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والفنان الشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم.

كل ما نفترق

برغم الأزمات التي تعرض لها المسلسل مؤخرًَا وظهور شائعات باحتمالية وقف عرضه في رمضان هذا العام إلا أن Dmc تحسم الأمر بإعلان رسمي على قنواتها.

كل ما نفترق بطولة الفنانة ريهام حجاج ويشاركها في البطولة العديد من الفنانيين الكبار، منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، وقصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، ومن إخراج كريم العدل.

لعبة نيوتن

أما عن لعبة نيوتن فهو مسلسل درامي تشويقي بطولة الفنانة منى زكي والتي تعود به للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 سنوات، ويشاركها في بطولة المسلسل الفنان محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، إخراج تامر محسن.

مسلسل موسى

حرصت قناة Dmc على ضم مسلسل موسى إلى قائمة مسلسلات رمضان 2021 الخاصة بالقناة، نظرًا إلى نسب المشاهدة العالية التي يستحوذ عليها في كل موسم، حيث يصنف المسلسل ضمن الدراما الصعيدية.

"يشارك الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسل موسى، كلًا من سمية الخشاب وعبير صبرى، رياض الخولي، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل الملك

طرحت قنوات Dmc المختلفة برومو مسلسل الملك منذ فترة، حيث من المفترض أن يتم عرضه على شبكة قنوات دي أم سي بعد حسم الأمر والوصول إلى قرار نهائي في هذا الشأن.

مسلسل "الملك" قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وموسيقى خالد حماد، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى وماجد المصري.

يمكنك متابعة أهم الأعمال الدرامية في شهر رمضان 2021 على قناة dmc من خلال إدخال التردد التالي 11449 استقطاب أفقي.