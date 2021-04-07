/626095/حفتر-لن-يتم-السماح-لأي-أحد -بالتلاعب-بالجيش-الليبي-أو-المساس-به

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أنه لن يسمح "لأي كان بالمساس بالجيش أو التلاعب به"، مشيرا إلى أن الجيش لا يزال قويا وقد ازداد قوة واستعدادا.

وقال حفتر أمام ملتقى للضباط بادئاً بالترحم علي أرواح الشهداء من أبناء القوات المسلحة: أن معركة الشرف والكرامة لن تنتهي حتى نصل إلى إرجاع هيبة الدولة، وتامين حدودها، وقواعدها العسكرية ومياهها الإقليمية، عليكم دائما الاستعداد واليقظة التامة لأداء مهامكم بكل قوة وفي الموعد، ونطمئن شعبنا وجميع قبائلنا في الشرق والغرب والجنوب بأن جيشكم لا يزال قويا وازداد قوة .

ورأى أن، معارك الكرامة في بنغازي ودرنة والحقول والموانئ النفطية إلى أقصي الغرب الليبي طيلة سبع سنوات، صفحات مشرفة بدماء طاهرة زكية نادرة قل نظيرها في التاريخ،وأن عقيدتنا العسكرية وواجبنا نحو الوطن خير دليل على نصر الله لنا في كل المعارك حتى كسرنا شوكة الإرهاب .وقطعنا الطريق على العملاء والمفسدين نصرة لشعبنا الوفي.

وأشار حفتر عن أمله في أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وبكل قوة لإخراج المرتزقة، ووضع كل الترتيبات الأمنية ودعم القوات المسلحة العربية الليبية، والأجهزة الشرطية لتولي مهامها في دعم الأمن والاستقرار، وفرض القانون ضد المجرمين أينما وجدوا، ليعم الأمن والسلام الى البلاد.

وأضاف أنه ليس كما نراه اليوم في بلادنا للأسف من انتشار للمجموعات المسلحة والمليشيات دون رادع من الحكومات المتعاقبة من سنة 2011 حتى اليوم ، ووجه في كلامه الى أن القوات المسلحة هي صمام الأمان للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدول تبني بالقوات المسلحة النظامية.