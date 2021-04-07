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محافظ الدقهلية: طلبات التصالح المرفوضة بسبب قيود وضعها المشرع "صور"

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قال محافظ الدقهلية أيمن مختار، إن هناك 160 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم التقدم بها علي مستوي المحافظة، منها 37.2 ألف طلب مقدم من منطقة الجمالية، مشيراً إلي أن الطلبات المرفوضة ( المؤجله)  تأتي لأسباب لا تتعلق بالسلطة التنفيذية إنما لقيود قانونية وضعها المشرع.

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لجنة الإدارة المحلية تناقش عدد من طلبات الإحاطة

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد السجيني، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب ومنهم النائب محمد نجيب بحضور محافظ الدقهلية.

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 محافظ الدقهلية يشدد على ضرورة الحاجة إلى المرونة فى القيود

وأكد أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الحاجة إلي بعض المرونة في القيود، مشيرا إلي أنه بفحص 100 ملف من الطلبات المقدمة للتصالح، ارجائنا 19 طلب حتي يكون عرض تشريعي للتخفيف من القيود والتمكن من توصيل المرافق. 

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جاء ذلك تعقيبا علي حديث النائب محمد نجيب الذي طالب بتوصل مرفقي "المياة والكهرباء" أسوه بقرار  توصيل الغاز الطبيعي كمرفق لحين انتهاء التصالحات وذلك لكل من دفع جديه التصالح، دون انتظار لجان البت. 

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وقال البرلماني إن هناك من تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات بعد 22/ 7/202017 وبالطبع سيتم رفضها، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر. 

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في سياق متصل قال المحافظ إن نواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ والبالغ عددهم 51 تقدموا خلال 3 اشهر بمايزيد عن 3 الاف طلب منهم 233 طلب للنائب محمد نجيب جميعها لصالح المواطن، منها رصف طرق واكشاك وفرص عمل وتغطيه ترع، والسلطة التنفيذيه بالمحافظة نفذت قدر الامكان ما يرضيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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