/626099/مدرب-سيمبا-يتحدى-الأهلي-سنحقق-الفوز-مثل-المرة-الأولى

أكد ديديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني على صعوبة مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا لكنهم سيعملون على تحقيق الفوز على حساب المارد الأحمر كما حدث في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني لفريق سميبا في تصريحات تلفزيونية: " تغلبنا على الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لذلك سنعمل على تقديم أفضل نسخة لنا أمام المارد الأحمر من أجل تحقيق الإنتصار على الفريق الأحمر مرة أخرى".

وواصل جوميز: " من المثير أن نلعب المباراة القادمة أمام الأهلي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وسنعمل على إستغلال الفرص أمام أكبر فريق داخل القارة الإفريقية وتقديم افضل مالدينا خلال مواجهة المارد الأحمر السبت المقبل".

موعد مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

وأختتم المدرب الفرنسي : " سيمبا التنزاني يتطور كثيرا عن النسخة الماضية، والأن الفريق أصبح من أفضل فرق البطولة حتى الأن، وسنعمل على تقديم مباراة ممتعة أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا".

ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

الصدارة يحتلها سيمبا التنزاني برصيد : 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط.

يذكر أن الأهلي حسم التأهل للدور القادم من البطولة بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني

ودخل الأهلي مباراة المريخ السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف .

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن.

سيمبا التنزاني يفوز على الأهلي

يذكر أن سيمبا التنزاني حقق فوزا على حساب الأهلي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي التنزاني قبل أن يتواجه الفريقان مجددا مساء الجمعة القادمة على ملعب السلام الدولي.