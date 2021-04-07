فيديو.. السيسى عن نقل المومياوات الملكية: حضارة ظلت آلاف السنين وستستمر

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة، "كل ما تلاقو تحدى لا يجب أن يتحول لخوف، بل يجب أن يكون هناك عمل كبير لمواجهة الظروف".

وتابع: "احتفال المومياوات كان لحكام مصر قبل 4 آلاف سنة.. كنا عايزين نقول إن الدولة دى من زمان قوى.. من أيام ما كانت الميه بتنزل من غير ما حد يمنعها، هذه الحضارة ظلت آلاف السنين وستستمر".

ويعد المشروع إحدى أدوات الدولة لدعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ما يُشعر المواطن بتغيير شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.

ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.