عاجل.. السيسى: موقفنا فى ملف سد النهضة مشرف جدا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة، "موقفنا من هذا المشروع موقف مشرف جدًا، لقد احترمنا رغبة الشعوب بأن يكون لديها مشروعات تنموية". وأضاف: "كنت أقول إننا فى مصر نقدر تنمية الدول بشرط ألا تمس تلك المشروعات بحقوق مصر من المياه". وتابع: "خطاب رئيس الوزراء الإثيوبى هنا فى القاهرة يجب أن يظهر فى الإعلام هناك، أنا مبغيرش كلامى.. ولكن رد فعل الأشقاء هناك وتعنتهم لم يكن جيدًا". ويعد مشروع مجمع الإصدارات المؤمنة، إحدى أدوات الدولة لدعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ما يُشعر المواطن بتغيير شكل الخدمات بشكل عام وميسر. ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ. ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.

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