وصول أول شحنة برتقال مصرى للسوق اليابانية

جدة - نرمين السيد - وأضح أن ذلك يأتى استكمالاً للجهود التى قامت بها السفارة المصرية فى طوكيو لرفع الحظر عن دخول الحاصلات الزراعية المصرية من الموالح للسوق اليابانى، ونجاح البعثة فى استصدار موافقة السلطات اليابانية فى نوفمبر الماضى بالسماح بنفاذ الموالح المصرية إلى اليابان.

وشاركت السفارة المصرية فى استقبال أول حاوية بالميناء بحضور رئيس المكتب التجارى بالبعثة وممثلين عن كل من شركة الشحن والشركة المستوردة إلى جانب مندوبى وزارة الزراعة اليابانية، حيث قام ممثلو الجهات المعنية بالتأكد من مطابقة الشحنة لكافة المواصفات فى هذا الصدد، ليعلنوا عقب ذلك الموافقة على الإفراج عن الشحنة لصالح الشركة المستوردة.

وقد أثنت الشركة اليابانية المستوردة على جودة البرتقال المصرى، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يلقى قبولاً كبيراً بالسوق اليابانية.

وأشار السفير المصرى إلى أن تلك الخطوة جاءت تتويجاً للجهود التى بذلتها السفارة على مدى أكثر من ثلاثة أعوام للسماح بدخول المنتجات ‏الزراعية المصرية لليابان.

وفى هذا السياق، تستمر بعثة مصر بطوكيو فى تواصلها مع كل الجهات اليابانية المعنية فى إطار المساعى الهادفة لفتح أبواب اليابان أمام المنتجات الزراعية المصرية بكل أنواعها.