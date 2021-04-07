عاجل- السيسى: النيل أجراه الله لمصر.. واللى عمله ربنا ميغيروش البشر

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته، "انتوا مشوفتوش مواجهة 1967 تكلفتها إيه؟ التعاون والاتفاق دائمًا يكون أفضل.. لذلك نتعاون مع الأشقاء فى السودان ونتحرك وفق القانون الدولى فى هذا الأمر".

وأضاف: "لمست خلال السنوات بأن الرأى العام الإثيوبى يرى أن مياهه تذهب إلى مصر.. وأقول اللى أنزل المياه هناك ربنا واللى جاب لنا الميه ربنا.. واللى عمله ربنا ميغيروش البشر".

واختتم الرئيس كلمته فى هذا الشأن قائلاً: "فى النهاية أقول بلاش نصل لمرحلة إنك تمس نقطة مياه.. لأن الخيارات كلها متاحة".