صور.. انطلاق أكبر حملة تعقيم للمساجد استعدادا لرمضان

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الأربعاء أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ من اليوم، وتنتهى بنهاية شهر رمضان الكريم.



جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الأربعاء أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ من اليوم، وتنتهى بنهاية شهر رمضان الكريم. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد على مستوى الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المعظم.

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