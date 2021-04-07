فيديو.. السيسى: كل الخيارات متاحة فى ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - تناول الرئيس عبدالفتاح السيسى ملف المياه، وتطورات مشروع سد النهضة ومستجدات المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان فى هذا الشأن، وتحدث الرئيس عن الربط التاريخى بين مصر وإثيوبيا.





وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة، "موقفنا من هذا المشروع موقف مشرف جدًا، لقد احترمنا رغبة الشعوب بأن يكون لديها مشروعات تنموية". وتابع: "أرى هناك قلقًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا قلق مشروع فأنا أيضًا قلقان على بلدى لأنى مسؤول عنها.. ولكن يا ترى كل واحد قلقان على المياه حريص عليها؟" مضيفا: "أنا قلقان على المياه من 2011". واختتم الرئيس كلمته فى هذا الشأن قائلا: "فى النهاية أقول بلاش نصل لمرحلة إنك تمس نقطة مياه.. لأن الخيارات كلها متاحة". ويعد مشروع مجمع الإصدارات المؤمنة، إحدى أدوات الدولة لدعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ما يُشعر المواطن بتغيير شكل الخدمات بشكل عام وميسر. ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ. ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.

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