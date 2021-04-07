إغلاق مركز دروس خصوصية بالإسكندرية لمخالفته إجراءات كورونا

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، اليوم، حملة على مراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من غلقها وفقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، أن الحملة أسفرت عن تشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة غيط العنب تطبيقًا للإجراءات الاحترازية. جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحى، ومسؤولى إدارة ورخص المحلات، والأمن والاتصال السياسى لإدارة غرب التعليمية. كان الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أعلن تشكيل لجنة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، فى ظل اتخاذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

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