عاجل.. السيسى: لا أتكلم كتيرا.. ونقطة المياه لن نتركها

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس السيسى، خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن الكثير يرى أن الإعداد والقوة تكون عسكرية فقط، مؤكدًا أن الإعداد والقوة لديه تشمل الجوانب العسكرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وأكد الرئيس السيسى أن الدولة المصرية تتحرك فى جميع الاتجاهات لتلبية احتياجات المواطنين، من خلال الإعداد الجيد وعدم إلقاء اللوم على الآخرين، قائلاً: "أنا مبتكلمش كتير.. نقطة المياه مش هنسيبها".

وتابع: "أرى هناك قلقًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا قلق مشروع فأنا أيضًا قلقان على بلدى لأنى مسؤول عنها.. ولكن يا ترى كل واحد قلقان على المياه حريص عليها؟" مضيفا: "أنا قلقان على المياه من 2011".

ويعد مشروع مجمع الإصدارات المؤمنة، إحدى أدوات الدولة لدعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ما يُشعر المواطن بتغيير شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

ويعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكترونى ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذى القرار دون أى هامش خطأ.

ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.