قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أراضى الدولة والأوقاف يجب أن يكون لها وثائق خاصة بها، من خلال تحقيق الدقة، متابعا: "يكون لدينا مستندات لملكية الدولة، بحيث لا يتم تحويلهم إلا بإجراءات مؤمنة".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: "صرفنا ما يقرب من مليار دولار لتنفيذ مجمع الإصدارات المؤمنة، للاستفادة من هذا المجال الكبير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى: تكلفة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وصلت إلى مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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