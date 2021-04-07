الرئيس السيسى: احترمنا حق إثيوبيا فى التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن موقف الدولة المصرية من مشروع سد النهضة كان موقفا مشرفا واحترمنا رغبة الشعوب في أن يكون لها شكلا من أشكال التنمية.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: "أنا قولت في مصر نقدر التنمية بشرط أنه لا يمس مصالح مصر.. وكلامنا لم يتغير.. مش قولنا كلام وتراجعنا عنه.. من فضلكم.. نفس الكلام لم يتغير وقولت الكلام ده أمام البرلمان فى إثيوبيا.. أنا مش غيرت كلامى في احترام التنمية في إثيوبيا لتحسين أحوال شعوبهم.. في إطار أن هذا الأمر عدم المساس بمصالح مصر.. وهذا الكلام واضح".
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