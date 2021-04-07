/626101/أشرف-حاتم-حق-المواطن-المصري-فى-الصحة-محفوظ-منذ-عقود-طويلة-فيديو

قال النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن الحق فى الصحة حق من أهم حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يتحدث عن حقوق الانسان المختلفة وليس الحق السياسي فقط، مؤكدا على أن هناك حق فى الصحة وحق فى التعليم وحق في الثقافة وحق فى حياة كريمة ، مشيرا إلى أن حق المواطن المصري فى الصحة موجود فى مصر منذ عقود طويلة ، ولكن الظروف التي مرت بها مصر حالت دون ذلك ، وخاصة بعد ثورة 2011 والتي تسببت فى زيادة مشاكل الخدمات الصحية.

زيادة النسل أدي إلى زيادة فى متطلبات الشعب الخدمية

وأشار الدكتور أشرف حاتم خلال حواره مع موقع “ دوت الخليج الإخباري” ، أن زيادة النسل وافتقاد الوعي بتنظيم الأسرة إدي إلى زيادةمتطلبات الشعب فى كل الخدمات لا سيما الصحية منها ، موضحا ان وزارة الصحة خلال 50 و 60 عام الماضية تمكنت من القضاء على البلهارسيا وفيروس سي وشلل الأطفال والعديد من الأوبئة والأمراض

المواطن يحصل على حقة فى الصحة عندما لا يحتاج لواسطة

وأكد أشرف حاتم على أنه لا زال الأمل معقود على أن الانسان المصري عندما يمرض فى اي لحظة ليلا نهارا يتمكن من تلقي العلاج فى أقرب مستشفي أو مركز صحي بدون اللجوء إلى الحديث مع النائب فلان ولا المسئول الفلاني عندها سيكون المواطن المصري حصل على حقه فى الصحة .

أقرأ أيضا:صمدنا بستر ربنا.. أشرف حاتم يقيم أداء الدولة المصرية في مواجهة كورونا

وتابع رئيس لجنة الصحة بالنواب حديثة ، مصر تخطت جائحة فيروس كرونا “بستر ربنا “، مشيرا الى أن مصر تواجه مشاكل فى المجال الصحي ، اضافة الى دخول فيروس كرونا اليها فى شهر مارس وابريل ، مع إرتفاع درجة الحرارة أدت الي انخفاض تأثير الفيروس ، ولكن الدولة وضعت استعدادتها لتخطي الأزمة بشكل جيد وبعد ذلك كان هناك عدم إلتزام من الكثير ظنا منهم أن الفيروس قد أنتهى، لذلك جاءت الموجة الثانية بشكل أقوى، وانتشرت بشكل أكبر، لذلك يلزم التجهيز بشكل كامل والإستعداد للموجة الثالثة المقبلة.