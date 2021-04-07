626102 /626102/العفو-الدولية-الاحتلال-يجبر-الفلسطينيين-على-النزوح-بإجراءات-قسرية 01:00 م - الأربعاء 7 أبريل 2021 قوات الاحتلال الإسرائيلي أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها السنوي 2020، استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ما تسبب بفرض إجراءات قسرية، تسببت بنزوح مئات العائلات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وعمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف، وعمليات قتل واعتقال. وأفاد التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء بأن قوات الاحتلال عذبت الأطفال بكافة أنواع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجزت المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفيا، وواصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة معرضةً سكانه لعقاب جماعي، ومفاقمة بذلك الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأبقت إسرائيل على حصارها غير القانوني لقطاع غزة، وقتلت أشخاصا لم يكونوا يشكلون أي خطر وشيك على حياة الآخرين. تابع موقع دوت الخليج علي

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