خاص دوت الخليج ..نص قانون الثانوية العامة المرفوض بمجلس الشيوخ

/626103/خاص-تحيا-مصر-نص-قانون-الثانوية-العامة-المرفوض-بمجلس-الشيوخ

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج أن تعديلات الثانوية العامة الجديدة المحالة من مجلس النواب لمجلس الشيوخ وتم عرضها بلجنة التعليم والإتصالات خلال الإسبوع الجاري، لاقت انتقادات كبيرة وتساؤلات أكبر بشأن فلسفة تطبيقها خاصة أنها ستحول الثانوية العامة من سنة واحده إلي 3سنوات، ومن ثم ستتحول الأعباء من عام إلي 3 أعوام علي الأسرة المصرية.

رفض قانون الثانوية العامة بمجلس الشيوخ

المصادر قالت أن الأعضاء توافقوا علي ضرورة حضور ممثلي الحكومة بداية من وزير التربية والتعليم طارق شوق لعرض رؤية الحكومة الكاملة خاصة أن تحويل الثانوية من عام لـ3سنوات سيكون له تداعيات إجتماعية كبيرة تستلتزم التوافق علي جميع الإطارات حتى يتم تطبيقها بفاعلية بالشارع المصري.

مشروع القانون يجعل مجموع الطالب في الثلاث سنوات بالثانوية تراكمى، ويجوز دخول الإمتحان أكثر من مرة بناء على قرار يحدده الوزير ، ويختار الطالب المحاولة التي تحسب له ضمن المجموع، دخول إمتحان المرة الأولى بدون رسوم والمحاولات الأخرى للامتحان رسم يحدده الوزير بما لايجاوز ٥ الاف جنيه مع جواز إعفاء غير القادرين ، للوزير حق تحديد الحد الأقصى للمجموع في حالة الإعادة ، وأداء الإمتحانات يكون إليكترونيا أو رقيا ، أجاز للوزير، تقسيم طلاب الثانوية العامة إلى مجموعات، لكل منها امتحان و أسئلة مختلفة ومتكافئة ومتساوية الصعوبة .

أهداف مشروع القانون وفقا لما ذكرته الحكومةتوفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة التعليم ومخرجاتها ، وتعزيز تنافسية التعليم ، وعلاج فشل النظام القديم الذى كان متبع في الثانوية العامة القديمة، في تأهيل الطلاب ليتمكنوا من المنافسة في أسواق العمل العالمية ، ووهو مادفع الحكومة إلى وضع نظام جديد للقضاء على مسالب وعيوب المنظومة القديمة، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية وطرق الامتحان لمواكبة التطور السريع والمذهل الحديث في الأساليب الحديثة للتعليم ،والقضاء على معاناه الطالب واولياء الأمور سواء ماديا أو معنويا.