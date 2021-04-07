/626104/نجم-الأهلي-يقترب-من-الرحيل-للدوري-البرتغالي

تنهال العروض علي محمد شريف لاعب النادي الأهلي وذلك بعد التألق في مشاركاته في المباريات الأخيرة، فيما نال العديد من الأشادات بسبب التطور المستمر في أداء اللاعب.

وكشف مصدر لـ تحيا مصرداخل النادي الأهلي، تلقى النادي عرض لضم محمد شريف جناح الفريق وجاء العرض من فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي والذي يحتل المركز الـ17 في ترتيب الدوري.

وكشف المصدر طلب النادي البرتغالي أن قدم عرض يطلب من إدارة الأهلي لضم اللاعب علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بنية الشراء النهائي ، وبعد ذلك مقابل 5 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الإعارة 750 الف دولارت للموسم القادم، مقابل 20% من نسبة البيع المستقبلي للنادي الأهلي

و رحب محمد شريف لاعب المارد الأحمر بالعرض المقدم، وذلك لأن لايلعب بصفه أساسية مع الفريق والمشاركة في بعض من المباريات برغم من تألقة وأحرازه للأهداف.

ومن ناحيه اخري ان موسيماني المدرب الفني للفريق ليس مقتنع بأمكانيات اللاعب ويعتمد علي مروان محسن في جميع المواجهات برغم من أداءه السئ، والأنتقادات المتواصله التي يتلقها اللاعب عقب نهاية كل مباراة.

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ويحتل المركز الـ17 فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي في تريتيب الدوري ويمتلك في رصيد 21 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق.

ويستعد فريق ناسيونال ماديرا لمباراته المقبلة أمام فريق سانتاكلار والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف يوم الأحد.

موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا

فيما يستعد النادي الأهلي لمبارته المقبلة امام فريق سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً,

والجدير بالذكر أن فاز الأهلي علي فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، وأحرز الهدف الأول بدر بانون من ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر بينما أحرز الهدف الثاني ياسر إبراهيم في الدقيقة ال90.

موعد مباراة الأهلي

ومن ناحيه اخري يستعد المارد الأحمر لمباراته امام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يو18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً في الجولة الؤجلة من بطولة الدوري الممتاز، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من اأصل 27 مباراة خاضها الفريق، بينما الفارس الأبيض المركز الأول برصيد 33نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، وذلك عندما كان الأهلي يخوض مباراته في كأس العالم للأندية.