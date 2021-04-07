حقك هيرجع يا ريماس..قصة مقتل طفلة في الدقهلية تهز السوشيال ميديا

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حقك هيرجع يا ريماس هاشتاج جديد يتصدر “التريند” عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بعدما هز مقتل الطفلة ريماس أرجاء محافظة الدقهلية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مقتل الطفلة ريماس، وتعليقات الجمهور على الجريمة البشعة التي تنضم إلى قائمة مقتل الأطفال التي تخرج بين الحين والآخر بدون وجه حق.

مقتل الطفلة ريماس

حلت حالة من الذعر على أهالي دكرنس في محافظة الدقهلية، بعد مقتل الطفلة البريئة التي تدعى ريماس في ظل ظروف غامضة، حيث تم العثور على جثتها مقتولة داخل إحدى البنايات.

اختلفت الروايات حول مقتل الطفلة ريماس التي لن تتعدى الـ 8 سنوات من عمرها، فهناك من أكد أنها المتهم استدرج الطفلة ريماس حينما كانت في طريقها لإحدى المخابز لشراء الخبز لإغتصابها وحينما صرخت طعنها 3 طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال، وذلك خشية من افتضاح أمره، إلا أن عدالة السماء كانت تترصد له لينقض عليه الأهالي.

انتقل مدير المباحث وعدد من ضباط البحث الجنائي إلى مقر الواقعة، وتبين أن الطفلة تدعى ريماس محمد جلال عبد الرازق 8 سنوات، وتمكنت الشرطة من تخليص المتهم من يد الأهالي قبل الفتك به.

رواد السوشيال ميديا يطالبون بحق ريماس

تحت عنوان حقك هيرجع يا ريماس، علقت إحدى الفتيات بتدوينة عبر “تويتر”، قائلة: “احنا كبنات واعيه لما بنتعرض للتحرش وبنتحط ف الموقف دا بنتوتر وبنخاف وبنحتاج حد فعلا يساعدنا وينجدنا م دا طب طفله 6 سنين أو 8 تعمل ايه ولا ايه موقفها ؟ طب ايه المُغري فيها ربنا ينتقم منك والله العظيم بجد ع حرقه القلب دي يارب ارحمها وصبر اهلها”.

وغرد آخر، قائلًا: “زنبها اي عاوز افهم اي كان المغري فيها..زنبها اي اهلها يشوفها بالمنظر دة للدرجادي الجحود بقا في القلوب بالمنظر دة لي كدة لي تقتل البراءة دي انت لو متخلف بردة مكنتش هتعمل كدة يا عديم الرحمه انا خصيمك قدام ربنا على اللي انت عملته في الملاك دة”.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بصور الطفلة ريماس التي راحت ضحية الإنتهاكات المتعددة تجاه الصغار التي انتشرت خلال الأونة الأخيرة.

حقك هيرجع يا ريماس

وكتبت آخرى على صورة الطفلة البريئة، قائلة: “طفلة جميلة متعرفش أى حاجة عن بشاعة العالم تتإذي بالطريقة دى ليه؟؟ اى المُغرى فى طفله عندها ٦ أو 8 سنين دى مش أول واحده ومش هتبقا آخر واحده لحد امتا هنفضل فاقدين الأمان كدا وخايفين طول الوقت !! والله مهما زعلنا مش هيساوى حجم كسرة قلب أهلها ربنا يصبرهم”.

وغردت أخرى، قائلة: “ايه كمية الجهل والتخلف اللي وصلنالو داه ليه بنت صغيرة زي ديه تموت الموته البشعة ديه عايزين حق ريماس..ومتجيش تفهمني أصلو مختل عقليًا”.