/626106/صبورة-السيد-مجمع-الإصدارات-المؤمنة-والذكية-يشكل-قلعة-تكنولوجية-عملاقة

أشادت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، مشيرة إلى أنه يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة.

صبورة السيد: مجمع الإصدارات المزمنة خطوة لتحقيق التحول الرقمي

وأوضحت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، خلال البيان الصادر لها، ان مجمع الإصدارات المزمنة والذكية تعتبر خطوة جديدة لتحقيق التحول الرقمي ،مضيفه أن استخدام التكنولوجيا والرقمنة لم يعد من الرفاهية وبات ضرورة.

صبورة السيد: إضافة الشرائح الإلكترونية يمكننا من تتبع الغش

وأكدت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، أن إضافة الشرائح الإلكترونية الذكية يمكننا من تتبع الغش التجاري والتقليد ويحمي البيانات، كما أنه يساهم في توفير العملة الصعبة لان الدولة كانت تستورد هذا الطابع الضريبى من أوروبا، وبالتالي تم إنتاج هذا الطابع من قبل المجمع بالعملة المحلية فى إطار التعاون بين الضرائب والمجمع الجديد.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح اليوم مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المعني بإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة، كما يوفر قواعد بيانات بيومترية دقيقة ومؤمنة بالكامل