مؤمن زكريا: أعشق الزمالك ولكن جماهير الأهلي دائما في الصدارة

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خلال حضوره لنهائي كأس الخليج العربي..

وصل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي إلي الإمارات أمس الثلاثاء، للتواجد كضيف شرف لنهائي كأس الخمسين، والتي سوف تجمع بين شباب الأهلي والنصر.

وتقام هذه المباراة مساء الجمعة المقبل على ملعب نادي الشارقة، وكانت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم قامت بدعوة نجم الأهلي لحضور نهائي كأس الخليج العربي.

وتحدث مؤمن زكريا خلال لقاء صحفي فور وصولة للإمارات وقال: "أشكر شعب الإمارات على الترحيب بي، وشاهدت حب الجميع منذ وصولي وكنت أزور الإمارات خلال المعسكرات التدريبية أو الإعداد، ولكن هذه المرة مختلفة للغاية".

شباب الأهلي والنصر

وتابع: "أتابع الدوري الإماراتي جيدا ومباراة النهائي بين شباب الأهلي والنصر ستكون حماسية للغاية وأتمنى التوفيق لهم لأنهم قدموا مستوى متميز حتى الوصول للمباراة النهائية".

وأكمل: "لم أحظى باللعب بالدوري الإماراتي، وتلقيت عرضين من أندية إماراتية ولكن لم أتمكن من التواجد، وذهبت بعد ذلك للسعودية، وعن تواجده كضيف شرف للمباراة النهائية، أكد سعادتة الكبيرة والتفكير في كان له أهمية كبرى بالنسبة لي".

وأردف: "الأهلي والزمالك أتمنى أن يصعدوا لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لأن هذا الأمر يمثل لنا أهمية كبرى لأنها مباراة لها متابعة خاصة، ومن الطبيعي أن أشجع النادي الأهلي في هذه المباراة ومع كامل الإحترام لنادي الزمالك".

كأس الخليج العربي

واختتم: "لعبت مع نادي الزمالك وكانت الفترة جيدة للغاية، وتلقيت الدعم والحب من جانب الجماهير واللاعبين، وتمكنت من تحقيق بطولتي الدوري والكأس وأحبهم جميعا وأشكرهم على المساندة خلال محنتي الحالية".

مؤمن زكريا يشارك في نهائي كأس الخليج العربي

تلقى مؤمن زكريا، لاعب الفريق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، دعوة من أجل حضور لقاء التتويج بدوري كأس الخليج من دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة القادمة.

وأكد يعقوب السعدي، المسئول الإعلامي في دولة الإمارات العربية، عن مشاركة مؤمن زكريا لاعب الأهلي و المنتخب المصري السابق في بطولة كأس الخليج العربي ضمن سعى الرباطة في توصيل معاني الحب والوفاء لكافة عناصر اللعبة وعلى رأسهم لاعب الأهلي السابق.

مؤمن زكريا

وكتب يعقوب السعدي عبر الحساب الشخصي لموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "بدعوة من رابطة المحترفين الاماراتية يشارك نجم الكرة المصرية "الحراق "مؤمن زكريا في تتويج بطل كأس الخليج العربي".

وتابع السعدي عبر توتير: "هي دعوة مليئة بالرموز والمعاني لكنها قبل ذلك مليئة بالحب والوفاء والتقدير لنجم طالما اسعد الجماهير .. فاهلا بك في دولة الحب والوفاء".