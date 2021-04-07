/626108/مي-رشدي المجمع-المتكامل-لإصدار-الوثائق-المؤمنة-يزيد-من-قدرة-الدولة-التكنولوجية

أكدت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، أن المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، يعد أحد أهم خطوات الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى أن تعظيم الاستفادة من التطوير التكنولوجي فى كافة الصناعات والمجالات، يعزز من قدرة الدولة المصرية فى التقدم واستغلال الموارد للوصول للهدف الذي تسعي إلية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مى رشدى: المجمع المتكامل لإصدار الوثائق يساهم فى الحفاظ على المعلومات

وأوضحت عضو مجلس النواب، مي رشدي، فى تصريحات لـ دوت الخليج، على أن إنشاء مجمع متكامل لاصدار الوثائق المؤمنة والذكية يساهم ويساعد فى الحفاظ على المعلومات ودقة البيانات ويثمن من دور الدولة فى تعزيز قدراتها التكنولوجية فى كافة القطاعات مطالبة بضرورة استمرار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التحول الرقمي لما يمثله من اهمية كبيرةفى الوقت الحالي من عمر الدولة المصرية التى نسعي لتحقيق التنمية وما هو افضل لصالح مصر .

مى رشدى: الدولة المصرية تسير بقوة نحو تحقيق التنمية المستدامة

وأشارت النائبة مي رشدي، إلى أن ما تشهده الدولة لمصرية من مشاريع قومية شاملة هي خطوة نحة تحقيق التنمية المستدامة 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يكل من الحرص على تنمية الدولة من موارد فى كافة القطاعات مشيرة الى ان الرئيس امس كان فى مشروع مستقبل مصر الزراعي " الدلتا الجديدة " الذي سيكون عامل من العوامل الاساسية لجذب الاستثمار واهتمامات الرئيس يؤكد على ان مصر تخطوا نحو المستقبل المشرق.