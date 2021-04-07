/626110/أشرف-حاتم-دخلت-المعترك-السياسي-من-أجل-خدمة-المواطنين

قال النائب أشرف حاتم عضو مجلس النواب ، أنه انتقل إلى العمل العام في فترة ال 35 من عمره ، لافتا إلى أن هذه أول مره ينتقل إلى العمل السياسي أو إلى العمل الجماهيري، موضحا انه كان يفضل خدمة المواطنين من واقع المسئولية الانسانية وبطبيعة عمله ، لكنه ألآن بعد أن أصبح عضو بالبرلمان يطلب خدمة المواطنين من المسئولین .

لم يكن لدي خطة للترشح لمجلس النواب

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، أنه لم يكن لديه خطة للترشح في مجلس النواب أو الانخراط فى العمل السياسي، قائلا:” قدر وما شاء فعل” ،مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستطلب الكثير من العمل ،لافتا إلى أنه قد قرر أن يركز في عمله كطبيب لأن مرضاه فى حاجة ماسة إليه في العيادة الخاصه به، و خاصة هذه الفترة مع انتشار فيروس کرونا ، مشيرا إلى أن خوضه للانتخابات النيابية وترشحه لمجلس النواب بعد انضمامه إلى حزب مستقبل وطن منذ بمدة .

طول عمري رجل تكنوقراط عمري ما كنت رجل سياسة

وأشار أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أثناء حواره لموقع “دوت الخليج”، إلى أنه دخل هذا المعترك السياسي لخدمة البلد من ناحية آخري غير الناحية الطبية من خلال العمل السياسي أو الجماهيري، خاصة أنه كان بعيد عن العمل السياسي قائلا:”أنا طول عمري راجل تكنوقراط عمري ما كنت رجل سیاسی”

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وتابع أشرف حاتم خلال حديثة لموقع دوت الخليج الاخباري ، أن الحق فى الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان ، مثل الحق فى التعليم والحق فى عيش حياة كريمة ، مؤكدا على أنه موجود منذ زمن بعيد فى الدولة المصرية ولكنه كان يعاني من بعض القصور فى الخدمات المقدمة، ولكن الدولة اصبحت تهمت به كثيرا خاصة فى ظل توجيهات الرئيس السيسي والحملات الصحية التي تطلقها رئاسة الجمهورية ، مثل 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي ، فضلا عن انتشار جائحة كرونا والتي أثبتت قدرة القطاع الصحي فى التصدي للفيرس .