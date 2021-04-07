/626111/خالد-الغندور-نجم-الأهلي-على-رادار-الزمالك

تحدث خالد الغندورنجم الزمالك السابق، ان مئولو نادي الزمالك يرغبون في التعاقد مع وليد ازارو لاعب الاهلي السابق والأتفاف الحالي خلال الفترة المقبلة خاصه بعد رحيل مصطفي محمد إلي جالطة سراي.

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وقال خالد الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" الزمالك يسعي بقوة في التعاقد مع وليد أزارو لاعب الأهلي السابق خاصة بعد رحيل مصطفي محمد بينما كان اللاعب هداف المارد الأحمر في الدوري".

أهداف وليد ازارو مع الاهلي

ويمتلك وليد ازارو في تاريخ مواجهاته مع الاهلى، فلقد استطاع وليد ازارو من تسجيل 18 هدف احتل بهم صدارة هدافى الدورى 2018 وأصبح الهداف التاريخى للاعبين الأجانب في تاريخ القلعة الحمراء، وأصبح وليد أزارو أول لاعب مغربى يفوز بلقب هداف الدورى المصري، عبر تاريخه، كما أصبح ثانى لاعب عربى غير مصرى بعد اليمنى على محسن الذى فاز باللقب موسم 1960.

موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني

فيما يستعد النادي الأهلي لمبارته المقبلة امام فريق سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً,

والجدير بالذكر أن فاز الأهلي علي فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، وأحرز الهدف الأول بدر بانون من ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر بينما أحرز الهدف الثاني ياسر إبراهيم في الدقيقة ال90.

موعد مباراة القمة

ومن ناحيه اخري يستعد المارد الأحمر لمباراته امام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يو18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً في الجولة الؤجلة من بطولة الدوري الممتاز، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق، بينما الفارس الأبيض المركز الأول برصيد 33نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، وذلك عندما كان الأهلي يخوض مباراته في كأس العالم للأندية.