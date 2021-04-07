/626113/بعد-فشل-مفاوضات-سد-النهضة-إثيوبيا-تستفز-السودان-على-الحدود

لم تكد تمر ساعات قليلة على إعلان فشل مفاوضات سد النهضة، إلا وفوجئت القوات المسلحة السودانية، بمليشيا اثيوبية، تحاول التوغل داخل الأراضي السودانية، إلا أنه تم التمكن من إرجاعها بعد سيطرة القوات السودانية على مستوطنة إثيوبية داخل الحدود.

وقالت مصادر عسكرية سودانية لـ"سودان تربيون"، إن القوات المسلحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة اشتبكت مع المليشيا الإثيوبية وقوات أخرى توغلت داخل الأراضي السودانية بعمق 12 كيلو متر وبصحبتهم مجموعة من المزارعين الإثيوبيين لحرث الأرض وتحضيرها للموسم الزراعي.

وأضافت المصادر، أن القوات السودانية تمكنت من طرد المليشيا والمزارعين من مستوطنة مرشا الإثيوبية والمقامة داخل الحدود السودانية في محلية باسندة إلى الجنوب من منطقة "ود اب لسان" شمال شرق أم راكوبة.

وأوضحت" تمكن الجيش من دحر المليشيا وإضرام النار في المستوطنة والسيطرة الكاملة على الأراضي السودانية بعد أن كانت في قبضة المليشيات الإثيوبية المسلحة والقوات الأخرى".

ومنذ نوفمبر الماضي يخوض الجيش السوداني معارك متقطعة مع مليشيات وقوات إثيوبية على الحدود الشرقية بعد قرار القيادة بإعادة الانفتاح على الأراضي السودانية التي تحتلها ميليشيات إثيوبية منذ نحو 26 عاما بغرض فلاحة الأرض والاستفادة من خصوبتها العالية.

وتثير التحركات العسكرية السودانية توترا في العلاقات مع إثيوبيا التي تنكر أحقية الخرطوم في السيطرة على تلك المساحات وتمتنع عن وضع العلامات الحدودية بينما يقول الجيش السوداني إنه استعاد 90% من الأراضي السودانية المحتلة من الإثيوبيين.

سيناريوهات مختلفة من جانبه، قال وزير الموارد والري السوداني، ياسر عباس، إن السودان أصر على تغيير منهجية التفاوض في سد النهضة، وأن إثيوبيا اعترضت على مقترحنا بذريعة عدم تقديمه رسميا، مؤكد أن بلاده تمتلك سيناريوهات عدة للتعامل مع أزمة سد النهضة.

وأضاف فى مؤتمر بشأن مفاوضات سد النهضة، أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات المصرية والسودانية في كينشاسا، كما أنها رفضت مقترح السودان بوساطة رباعية، لافتا إلى أن مصر دعمت مقترح السودان بمشاركة مراقبين في المحادثات.

كما أكد المسئول السودانى، أن إثيوبيا رفضت مقترح التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة خلال 8 أسابيع، مضيفا: لدينا فريق تفاوضي يحدد الخيارات المقبلة للتعامل مع إثيوبيا.